¿Cómo quedó Colombia en la She Believes Cup tras su partido ante Estados Unidos?

La Selección Colombia enfrentó a Estados Unidos en su tercer partido en la She Believes Cup. En las salidas anteriores había caído ante Canadá y había conseguido una victoria ante Argentina. Este torneo amistoso se realiza desde el año 1995, el equipo nacional no tuvo una buena participación y quedó en el tercer lugar.

Durante todo el compromiso ante USA, Colombia trató de aguantar a su rival, jugando en bloque bajo y resistiendo en la defensa. Aunque parecía estar bien parada en el terreno de juego, el equipo de Ángelo Marsiglia arriesgó mucho y, al final, su rival logró vencer.

Colombia puso resistencia hasta cuando Alyssa Thompson marcó un golazo de media distancia aprovechando su pegada y venciendo a Katherine Tapia que se disgustó con las mediocampistas que no impidieron que la estadounidense rematara.

Con este resultado, la Selección Colombia quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones con tres puntos, dos partidos perdidos, uno ganado y una diferencia de goles de menos dos.

El campeón fue Estados Unidos con 9 puntos, es la octava vez que esta Selección lo gana, Canadá fue segunda con seis y Argentina, cuarta con cero puntos.

Colombia volverá a jugar el próximo 10 de abril en la Liga de Naciones ante Venezuela y el 14 del mismo mes ante la selección de Chile. Este torneo da dos cupos al Mundial 2027.