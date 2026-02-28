Tomás Ángel firma con América de Cali: conozca aquí los detalles del nuevo refuerzo

América de Cali oficializó la llegada de Tomás Ángel como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El delantero colombiano se suma al equipo escarlata con el objetivo de potenciar la zona ofensiva y aportar su talento y carácter en los desafíos del año.

Ángel, nació el 20 de febrero de 2003 en Birmingham (Inglaterra), se desempeña como delantero centro y se caracteriza por su perfil zurdo, movilidad en el frente de ataque y capacidad de definición. Además, cuenta con doble nacionalidad (colombiana e inglesa) y es hijo del histórico goleador de la Selección Colombia, Juan Pablo Ángel.

Formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, debutó profesionalmente en 2021 y fue parte de los planteles campeones de la Copa Colombia (2021 y 2023), la Liga colombiana Apertura 2022 y la Superliga en 2023. Posteriormente, dio el salto al fútbol internacional tras fichar por Los Angeles FC en 2024, con paso por Phoenix Rising FC y San Diego FC, consolidando experiencia en el balompié norteamericano.

Ahora, el atacante llega al conjunto vallecaucano para reforzar el frente de ataque y ponerse a disposición del cuerpo técnico (firma contrato por 2 años hasta diciembre de 2027), en busca de protagonismo tanto en la Liga como en las competencias internacionales. América suma juventud, proyección y gol con la incorporación de Tomás Ángel.

Como llega Tomás Ángel al América

En la temporada pasada con San Diego FC, Tomás Ángel disputó 22 partidos, anotó 4 goles y aportó 2 asistencias, números que reflejan su participación constante en el frente de ataque.

En el balance general de su carrera profesional, el delantero acumula 104 encuentros disputados, con un registro de 20 goles y 4 asistencias. Además, en el apartado disciplinario suma 12 tarjetas amarillas y una expulsión, estadísticas que complementan su recorrido desde el debut en el fútbol colombiano hasta su experiencia en el balompié internacional.