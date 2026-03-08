Referente sudamericano del Bayern Múnich, sorprendido con Luis Díaz: “Parece que está acá hace años”

Luis Díaz es una de las grandes figuras del Bayern Múnich en la presente temporada. El guajiro es el segundo goleador del club bávaro en esta campaña y el tercer jugador que ha participado en más goles del equipo.

Desde su llegada procedente del Liverpool, Lucho ha recibido el respaldo y la confianza del técnico belga Vincent Kompany, algo que ha sabido retribuir con su buen rendimiento y desempeño en el terreno de juego.

Lo hecho por Díaz no ha pasado desapercibido y ha merecido el elogio de propios y extraños. Exjugadores del equipo alemán han destacado la labor del atacante de 29 años.

El más reciente en aplaudir el desempeño de Luis Díaz en la presente temporada con el Bayern Múnich fue el brasileño Giovane Élber, exjugador del club y de la selección de su país durante finales de los noventas y comienzos del nuevo milenio.

En diálogo con el MorninGol del Diario AS, el exdelantero aseguró sentirse sorprendido por la rápida adaptación de Díaz al equipo, sus compañeros, cuerpo técnico y el fútbol alemán en general.

“Muchísimo, me ha sorprendido, porque cuando cambia de Inglaterra para Alemania, se juega un fútbol distinto. Pero ha llegado y pensé, ‘ese tío parece que está con nosotros hace años’, porque es muy fácil hablar con él, trabajar, entendió muy bien el entrenador del Bayern Múnich, Kompany, con sus compañeros está pasando muy bien”, comentó al respecto Giovanne Élber.

Y añadió, respecto a lo que le resta de temporada al colombiano: “Ha hecho muchos goles y asistencias, y ahora estamos en la fase final del campeonato alemán y de Champions League, espero que Luis pueda hacer mucho más para el Bayern”.

Giovanne Élber militó en el Bayern Múnich entre 1997 y 2003, conquistando un total de 13 títulos, entre ellos una Liga de Campeones, una Copa Intercontinental, cuatro Bundesliga, tres Copas de Alemania y cuatro Copas de la Liga de Alemania.

Luis Díaz registra, en la presente temporada con el Bayern Múnich, un total de 35 partidos disputados con un saldo de 20 goles marcados y 16 asistencias.