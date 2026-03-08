Persecución policial por hurto de vehículo en Cali dejó cinco lesionados, entre ellos dos policías

En Cali, la Policía reaccionó rápidamente tras una denuncia ciudadana por el hurto de un vehículo en el barrio Santa Fe. La situación desencadenó una persecución que se extendió hasta el barrio Santa Mónica, sobre la Autopista Suroriental.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso emprendió la huida luego de desobedecer las señales de los uniformados de la Policía que le ordenaban detenerse. Durante la persecución se presentó un grave accidente de tránsito en el que se vieron involucrados varios vehículos, entre ellos uno de la Policía.

Como consecuencia del choque, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas dos uniformados de la Policía Metropolitana de Cali, quienes participaban en el operativo.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, entregó detalles de lo ocurrido y del balance preliminar de la emergencia.

“Dejando un saldo de cinco personas lesionadas, incluidos dos de nuestros policías quienes valerosamente arriesgan su integridad cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía, este acto también dejó afectaciones en cuatro automóviles particulares y tres motocicletas de las cuales una de ellas es de la Policía Nacional”, enfatizó el coronel Milton Melo.

Las autoridades confirmaron que la persona señalada de hurtar el vehículo fue capturada y actualmente se encuentra en proceso de judicialización.

El hecho, ocurrido en la tarde de este sábado 7 de marzo, a pocas horas de la jornada electoral, generó molestia entre conductores y ciudadanos que transitaban por la zona y que resultaron afectados por la colisión.