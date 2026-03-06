Designan alcalde ad hoc en Tuluá para elecciones del 8 de marzo

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

Tuluá

El Ministerio del Interior designó al exalcalde de Riofrío Heriberto Cabal Aguilar, como alcalde ad hoc de Tuluá para la jornada electoral de este domingo 8 de marzo.

Su función será asumir únicamente las decisiones relacionadas con los comicios, como la coordinación de la jornada de votación, la custodia del material electoral y la participación en la Comisión Municipal de Seguimiento de los Procesos Electorales.

La designación se da tras un recurso presentado por el exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, debido a la aspiración al Senado por el Partido Conservador de Juan Camilo Vélez, hijo del actual alcalde Gustavo Vélez.

Mientras se desarrolla el proceso electoral, el alcalde Vélez continuará al frente de las funciones administrativas del municipio, pero quedará al margen de las decisiones relacionadas con las elecciones.

En el municipio de Tuluá se han dispuesto 534 mesas de votación distribuidas en 65 puestos a lo largo del territorio, 38 se encuentran en la zona urbana y 36 en la zona rural.

Las autoridades esperan una jornada con alta afluencia de votantes, teniendo en cuenta que en la ciudad hay un potencial aproximado de 175.000 personas habilitadas para ejercer su derecho al voto.