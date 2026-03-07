Incautan $184 millones ocultos en vehículo en Palmira; investigarían posible compra de votos

La Policía Nacional en el Valle del Cauca incautó 184 millones de pesos en efectivo que venían ocultos en un vehículo que se movilizaba desde el departamento del Huila hacia el departamento de Risaralda.

La incautación se presentó en un punto de control ubicado en el municipio de Palmira, a la altura del corregimiento El Bolo. Allí, una camioneta fue detenida por la Policía de Tránsito y Transporte, quienes durante la inspección encontraron el dinero oculto entre zapatos y prendas de vestir.

La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía en el Valle del Cauca, explicó que el operativo se realizó en el marco del Plan Democracia “Voto Seguro”. Aunque aún se investiga la procedencia y el destino del dinero, las autoridades no descartan que los recursos estuvieran destinados a la compra de votos, con esta incautación ya serían 344 millones en una semana, sumando 160 millones incautados en el Distrito de Buenaventura.

“184 millones de pesos en efectivo, así como la incautación de ocho teléfonos celulares bajo la modalidad de ocultamiento entre sus pertenencias. Esas personas se movilizaban en una motocicleta y un vehículo por el corregimiento el Bolo del municipio de Palmira, al parecer, con destino a la ciudad de Pereira“, afirmó la general Rodríguez.

Durante el procedimiento fueron capturadas tres personas, quienes en conjunto registran 14 anotaciones judiciales por diferentes delitos.

Uno de los detenidos sería presunto integrante de las disidencias de las Farc que operan en el departamento del Huila.

“Se trataría de alias el negro Dumar, un integrante del Grupo Armado Organizado de la estructura residual del Estado Mayor Central del Bloque Jorge Suárez Briceño, y al parecer, esta persona actuaría como cabecilla de comisión del Frente Rodrigo Cadete en el departamento de Huila" señaló la general Rodríguez.

Según las autoridades, los capturados registran anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, receptación, amenazas, violencia contra servidor público, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos, lesiones personales y concierto para delinquir.

Las autoridades también señalaron que, al momento de la detención, los hombres habrían intentado sobornar a los uniformados para evitar el procedimiento policial.