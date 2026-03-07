Capturan a cuatro presuntos integrantes del ELN en San Cipriano, zona rural de Buenaventura

En el corregimiento de San Cipriano, zona rural del distrito de Buenaventura, en un operativo conjunto de la fuerza pública entre Policía, Armada y Ejército, fueron capturados en flagrancia cuatro sujetos que, al parecer, pertenecerían al grupo armado organizado ELN.

De acuerdo con las autoridades, estas personas tenían en su poder armamento, material de intendencia y equipos de comunicación.

El teniente coronel de Infantería de Marina Edmar Rodríguez, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24, informó que durante el procedimiento se logró la captura de alias “El Mono”, presunto integrante de esta organización y quien, según las investigaciones, sería el encargado de coordinar acciones terroristas en la zona.

“De acuerdo con información de inteligencia, uno de los individuos capturados conocido con el alias de El Mono sería encargado de realizar actividades de cobros extorsivos y coordinar acciones terroristas en contra de la fuerza pública y más grave aún en contra de la población civil”, puntualizó el coronel Rodríguez.

Durante el operativo de allanamiento al inmueble donde fueron capturadas estas personas, las autoridades incautaron, además de material de intendencia, una granada, dos fusiles, un revólver, nueve proveedores y 88 cartuchos de diferentes calibres.