En completa normalidad arrancaron las elecciones en Medellín y Antioquia

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zulauga, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al igual que los delegados del Gobierno Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, instalaron las elecciones legislativas para el departamento de Antioquia.

Gutiérrez Zuluaga dijo que hoy sean unas elecciones muy importantes para Colombia, a cuidar la democracia; yo invito a toda la gente a salir a votar de manera libre, que es la mejor forma de cuidar la democracia. Que estas sean unas elecciones libres, transparentes, que sean unas elecciones seguras en Medellín”.

El Metro será tarifa cero

El Metro de Medellín y su Junta Directiva indicaron que hoy la tarifa del Metro será cero hasta las seis de la tarde para garantizar la movilidad de los actores de esta jornada democrática.

Para el alcalde, Federico Gutiérrez, “todo está dado para que nuestra gente salga y vote y vote de manera libre; recordemos que el Metro, a través de su línea A, B, Tranvía y Metrocables, hoy es tarifa cero hasta las 6 de la tarde, para facilitar justamente la movilidad de las personas, y esto es, por supuesto, un ejercicio en apoyo a la democracia.

Todo listo en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó que en Antioquia todo está dispuesto para esta jornada electoral.

El mandatario departamental dijo: “Ejerzamos ese derecho que le da vida a nuestra democracia. A todos aquellos que pueden salir a votar, les digo con cariño: háganlo con rigor y responsabilidad; elegir bien es decidir no solo el presente, sino el futuro de Antioquia, el país y de nuestros hijos”.

Agregó que “A los cinco millones y medio de paisanos llamados hoy a las urnas en nuestro departamento: la Fuerza Pública —hombres y mujeres del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía—, así como las instituciones, estamos comprometidos en garantizar su derecho a elegir libremente".

En Medellín hay alcalde ad hoc

Cabe recordar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó apartarse para los asuntos estrictamente relacionados con los aspectos electorales, debido a su consanguinidad con algunos candidatos; el Ministerio de Interior designó a Tito Lorenzo Lovo Carretero como alcalde ad hoc para estos temas.

Es importante aclarar que la competencia es únicamente para participar en el Comité de Seguimiento Electoral, instancia en la que también interviene la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades responsables de garantizar este proceso.

En Antioquia hay municipios priorizados

Los municipios antioqueños de Amalfi, Andes, San Roque, Cisneros, Cáceres, El Bagre, Ituango, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Briceño, Yarumal y Yondó están priorizados por el gobierno nacional, debido a que se requieren acciones preventivas especiales de seguridad, por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

Esta priorización quedó evidenciada en la quinta versión del mapa de prevención y seguridad electoral, un análisis construido con información de más de 15 entidades y cerca de 40.000 datos, que permitió identificar los territorios con mayor riesgo.

Censo electoral en Antioquia

Para este departamento hay un total de 5 millones 404 mil 926 personas habilitadas para votar, de las cuales 2.796.016 son mujeres habilitadas para votar y 2.608.910 son hombres.

Vale la pena destacar que hoy están abiertos 1.282 puestos de votación, de los cuales 705 son generales, 31 en cárceles, seis puestos censo y 540 puestos en zonas rurales, para un total de 16.388 mesas.