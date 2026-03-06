En Medellín hay alcalde ad hoc para el Comité de Seguimiento Electoral

Medellín, Antioquia

El Ministerio del Interior designó un alcalde ad hoc para Medellín que participará en el Comité de Seguimiento Electoral, luego de que el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga se declarara impedido para intervenir en ese espacio institucional.

El mandatario presentó la solicitud en enero de 2026 por razones de ética y transparencia electoral, debido a que su hermana y un primo son candidatos al Congreso por el movimiento CREEMOS.

La Procuraduría General de la Nación aceptó el impedimento y posteriormente el Ministerio del Interior designó como alcalde ad hoc a Tito Lorenzo Lovo Carretero, subdirector de esa cartera.

Solo participará en el comité electoral

El alcalde ad hoc tendrá competencia únicamente para participar en el Comité de Seguimiento Electoral, instancia en la que también intervienen la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades responsables de garantizar el proceso electoral.

La medida busca asegurar condiciones de transparencia y plenas garantías en el desarrollo de las elecciones al Congreso.

La designación no modifica el ejercicio del cargo del mandatario local. Federico Gutiérrez continuará ejerciendo plenamente sus funciones como alcalde de Medellín, incluyendo las responsabilidades relacionadas con la seguridad y el orden público durante la jornada electoral.