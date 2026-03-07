Medellín tendrá plan especial de movilidad durante elecciones al Congreso

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín implementará un plan especial de movilidad durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo, cuando se realizarán las elecciones al Congreso.

La estrategia será coordinada por la Secretaría de Movilidad, que desplegará cerca de 150 agentes de tránsito en diferentes puntos de la ciudad para acompañar la jornada y garantizar la seguridad vial.

Los funcionarios estarán encargados de orientar el flujo vehicular y proteger a peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del transporte público, con el objetivo de facilitar desplazamientos seguros hacia los puestos de votación.

Refuerzo en zonas con alta afluencia de votantes

La presencia institucional se concentrará especialmente en sectores donde históricamente se registra una alta participación electoral.

Entre los puntos priorizados se encuentran el estadio Atanasio Girardot, Plaza Mayor, La Alpujarra, la sede principal de la Registraduría en las Torres de Bomboná, San Diego, la Loma de Robledo y el Colegio Calasanz.

Según la administración distrital, el objetivo es prevenir congestiones, mejorar la circulación y facilitar el acceso de los ciudadanos a los lugares de votación.

Controles de embriaguez durante el fin de semana

Como parte de las medidas de prevención, también se realizarán operativos de control de embriaguez en diferentes puntos de Medellín durante el fin de semana electoral.

La Secretaría de Movilidad indicó que estos controles buscan disuadir la conducción bajo efectos del alcohol y reducir el riesgo de siniestros viales.

Recomendaciones para los ciudadanos

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear los recorridos con anticipación, salir con tiempo suficiente y priorizar el uso del transporte público, con el fin de reducir la congestión y mantener la fluidez en las vías.

Además, informaron que este domingo no habrá ciclovía, para facilitar las labores operativas y de regulación de tránsito durante la jornada electoral. También se confirmó que no se realizarán cierres viales en la ciudad.