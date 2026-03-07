Procuraduría investiga a dos funcionarios por presunta participación política en Yarumal

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra dos funcionarios públicos por presunta participación indebida en actividades políticas en el municipio de Yarumal, Antioquia.

Los investigados son Raúl Humberto Berrío Posada, director técnico de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación de Antioquia, y John Michel García Hoyos, docente de la Institución Educativa Rural Marco A. Rojo, ubicada en el municipio de Valdivia.

Presunta participación en evento proselitista

De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia, los hechos investigados habrían ocurrido el 18 de octubre de 2025, cuando los dos servidores públicos habrían asistido a una reunión con fines políticos.

Según el ente de control, en ese encuentro habrían intervenido junto a un aspirante al Congreso, lo que podría constituir una falta disciplinaria al tratarse de funcionarios activos.

La investigación se inició tras la presentación de un video aportado por el denunciante, material que estaría siendo analizado dentro del proceso disciplinario.

Advertencia sobre participación política

En el anuncio de la investigación, el Ministerio Público reiteró a los servidores del Estado las restricciones legales frente a la participación en actividades políticas, especialmente en periodos electorales.

La Procuraduría recordó que los funcionarios públicos deben respetar las prohibiciones establecidas en la ley para garantizar la neutralidad del Estado en los procesos electorales.