Metro de Medellín será gratis durante elecciones del 8 de marzo en varias líneas

Medellín, Antioquia

El Metro de Medellín implementará una tarifa diferencial de 0 pesos en varias líneas del sistema durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo, con el objetivo de facilitar la movilidad de los ciudadanos que acudirán a votar.

La medida se adopta en cumplimiento del Acuerdo Metropolitano N.º 03 de 2026, expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que autoriza una tarifa diferencial transitoria durante las jornadas electorales de este año.

La gratuidad estará vigente desde el inicio de la operación comercial hasta las 6:00 de la tarde, con el fin de facilitar el desplazamiento de votantes, jurados y testigos electorales.

Líneas donde aplicará la tarifa de 0 pesos

La medida aplicará en las líneas A y B del Metro, el tranvía de Ayacucho y los Metrocables K, J, H, M y P (Santo Domingo, San Javier, La Sierra, Miraflores y Picacho).

Las líneas A, B y T iniciarán operación desde las 5:00 de la mañana, mientras que los Metrocables comenzarán a operar desde las 7:00 a. m.

La tarifa diferencial no aplicará en las líneas de buses 1, 2 y O, ni en las rutas integradas o alimentadoras de las cuencas 3 y 6, tampoco en la línea L hacia Arví.

El Metro indicó que esta medida busca fortalecer la participación democrática y facilitar la movilidad durante la jornada electoral.

Prohibido el proselitismo político en el sistema

La empresa también recordó que no está permitido realizar actividades de proselitismo político dentro de la red Metro.

La restricción incluye estaciones, trenes, tranvías, cables, puentes y demás infraestructura del sistema, donde no se podrán realizar grabaciones con fines electorales, perifoneo, entrega de volantes ni promoción de campañas.

Según el Metro, estas medidas buscan evitar aglomeraciones, congestiones y riesgos operativos, además de garantizar una experiencia de viaje segura para los usuarios durante la jornada electoral.