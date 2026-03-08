98 colegios públicos en el Atlántico no tendrán clases este LUNES 9 de marzo: esta es la razón

98 colegios públicos del departamento que fueron habilitados como puestos de votación durante la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo no tendrán clases. Así fue anunciado por la Secretaría de Educación, Maribel Castro.

En total, son 70.000 estudiantes que retomarán sus clases con normalidad a partir del martes, 10 de marzo en cada una de las instituciones.

La razón por la cual no tendrán clases es para permitir las labores de limpieza, organización y entrega de las instalaciones tras el proceso electoral.

Elecciones legislativas en el Atlántico

Para estas elecciones estaban habilitados 2.133.000 ciudadanos para ejercer su derecho al voto en 345 puestos de votación y 6.545 mesas distribuidas en los 22 municipios del Atlántico, donde la ciudadanía acudió a las urnas sin mayores contratiempos.

En materia de seguridad, las autoridades informaron que se registraron siete capturas de personas con órdenes judiciales vigentes por delitos como hurto, delitos sexuales y abigeato, sin relación directa con el proceso electoral. Solo un caso estuvo asociado al sufragio.