08 mar 2026 Actualizado 15:23

Policía incauta más de $105 millones en vías del Atlántico

Una persona fue capturada

Brian Saavedra Torres

Barranquilla

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Tubará, a la altura del kilómetro 77 de la Vía al Mar, durante un puesto de control instalado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Según el reporte oficial, los policías hicieron la señal de pare a un automóvil en el que se movilizaba un hombre. Durante la inspección al vehículo, los uniformados encontraron un bolso de color marrón que contenía $105.000.000 en efectivo.

Lea también: Dispositivo de seguridad electoral en Barranquilla: la Policía dispondrá de 3.000 uniformados

El dinero al parecer procedía de la ciudad de Cartagena y tenía como destino Barranquilla.

Además del dinero, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia como parte del proceso investigativo para determinar el origen y el destino de los recursos.

Sin embargo, al momento del procedimiento, el ocupante del vehículo no logró justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia del dinero transportado.

Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

