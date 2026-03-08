Policía incauta más de $105 millones en vías del Atlántico

Policía incauta más de 100 millones de pesos en vías del Atlántico

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Tubará, a la altura del kilómetro 77 de la Vía al Mar, durante un puesto de control instalado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.

Según el reporte oficial, los policías hicieron la señal de pare a un automóvil en el que se movilizaba un hombre. Durante la inspección al vehículo, los uniformados encontraron un bolso de color marrón que contenía $105.000.000 en efectivo.

El dinero al parecer procedía de la ciudad de Cartagena y tenía como destino Barranquilla.

Además del dinero, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, elementos que quedaron bajo custodia como parte del proceso investigativo para determinar el origen y el destino de los recursos.

Sin embargo, al momento del procedimiento, el ocupante del vehículo no logró justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia del dinero transportado.