08 mar 2026

Una persona fue capturada por corrupción al sufragante en Soledad, Atlántico: esto se sabe

La persona fue capturada en un puesto de votación en este municipio.

Elecciones al Congreso. Colombia elegirá al Congreso y a los candidatos presidenciales de diferentes alianzas. (Foto: Sebastian Maya/Long Visual Press/Universal Images Group vía Getty Images)

Efraín

Barranquilla

En el municipio de Soledad, una persona fue capturada por el delito de corrupción al sufragante, durante las elecciones legislativas de este domingo.

Caracol Radio conoció que la persona capturada fue identificada como Robert José Villarreal Villarreal. Su captura se dio en un puesto de votación ubicado en la Calle 17 #17-54.

Otros hechos

Por otra parte, el Gobernador Eduardo Verano manifestó que la Fuerza Pública atendió algunas situaciones en donde hubo problemas menores.

“Se presentaron menores escaramuzas, algunas discusiones que fueron inmediatamente atendidas por las autoridades y finalmente todo se solucionó; no tenemos nada que lamentar porque el resultado ha sido en sana paz”, señaló Verano de la Rosa.

