Decretan ley seca en Armenia en el marco de las elecciones legislativas y consultas presidenciales

Armenia

A pocos días de las elecciones a cámara de representantes y senado, fue decretada la ley seca en la ciudad de Armenia para garantizar el orden público en el marco de las elecciones.

A través del Decreto 63 de 2026 se estableció la ley seca en todo el municipio desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo de 2026, restringiendo el expendio y consumo de bebidas embriagantes.

Adicionalmente, se prohíbe el transporte y distribución de cilindros de gas inflamable el 8 de marzo desde las 6:00 a. m. hasta la medianoche, así como los trasteos o mudanzas en zonas urbanas y rurales en el mismo horario.

Mediante la Resolución 64 de 2026, se asignaron centros transitorios de detención preventiva para adultos que alteren el orden público durante la jornada electoral, por conductas como riñas o alicoramiento.

Policía del Quindío

Por su parte el coronel Carlos Mario Bustamante dio a conocer que cuentan con todo el dispositivo de seguridad para brindar las garantías y transparencia en el proceso.

El alto oficial manifestó que la planeación ha sido clave en articulación con las diferentes entidades y autoridades municipales para que las votaciones sean tranquilas y seguras.

“Realmente el dispositivo del compromiso por parte del departamento de policía del Quindío para cubrir la responsabilidad de la ciudad capital Armenia y de todos los municipios, ha sido un planeamiento muy responsable, muy fuerte", manifestó.

Señaló que están esperando el refuerzo de pie de fuerza donde llegarán 130 uniformados de apoyo en el marco de la jornada electoral en los doce municipios del departamento.

“Estamos en vísperas de que nos lleguen alrededor de 130 policías más de apoyo para garantizar que estas contiendas electorales se desarrollen dentro de los ideales que esperamos, dentro de la tranquilidad, dentro de los criterios de responsabilidad social que cada ciudadano tenga", mencionó.

Fue claro que han establecido grupos especiales para la identificación de delitos electorales con el fin de evitar cualquier situación que altere el proceso y recordó que a nivel nacional se ha otorgado una recompensa para quienes denuncien este tipo de situaciones.

Enfatizó que en los comités de seguimiento electoral no se han emitido amenazas para los próximos comicios.