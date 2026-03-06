En el Quindío subió a $70 millones de pesos la recompensa por información sobre compra de votos

Armenia

En el Quindío aumentaron a 70 millones la recompensa para quien, de información sobre el delito de compra de votos, 50 millones que ofrece el gobierno más 20 millones que ofrecen las autoridades locales.

La Alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío confirmaron su respaldo a la estrategia nacional de recompensas para combatir los delitos electorales durante la próxima jornada electoral del 8 de marzo.

La medida, liderada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables de este delito.

De manera complementaria, en el departamento del Quindío la gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita dar con los responsables y dinamizadores de estas prácticas ilegales.

Cortesía gobernación del Quindío

Con esta iniciativa, se busca fortalecer los mecanismos de control y promover la participación ciudadana en la denuncia de cualquier intento de corrupción electoral.

Las autoridades recordaron que la información suministrada por los ciudadanos será manejada con absoluta reserva y se destacó que estas acciones son parte de la defensa de la democracia.

Señalando que no se permitirán acciones que afecten la transparencia del proceso electoral, trabajando de manera articulada con las autoridades departamentales y nacionales para garantizar unas elecciones seguras, transparentes y en plena legalidad para todos los quindianos.