Tiempo para mañana en Colombia IDEAM: Pronóstico del clima 8 de marzo y regiones donde lloverá

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió su pronóstico para este domingo, 8 de marzo, día en el que en Colombia se celebran las elecciones de Congreso y de consultas presidenciales.

Según la entidad, para para el domingo se espera un aumento en las lluvias en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Amazonía.

¿Lloverá en la región Andina?

El IDEAM menciona en su informe que se esperan lluvias focalizadas en Santander, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá.

¿Lloverá en el Caribe colombiano?

Se prevén lluvias ligeras y moderadas en Bolívar y Córdoba. Asimismo, se esperan precipitaciones en Magdalena, Sucre y Cesar.

¿Lloverá en el Pacífico en elecciones?

Aseguran que se esperan lluvias moderadas en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Tiempo en la Amazonía para el 8 de marzo

La institución estima precipitaciones “importantes” en Caquetá, Vaupés, el piedemonte amazónico.

Tiempo en la Orinoquía para las elecciones

Como lo destaca el IDEAM, predominará el tiempo seco en toda la región, a excepción del sur del Meta.

Clima en San Andrés para las elecciones

Habrá lluvias ligeras en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

