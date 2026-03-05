🔴EN VIVO Llaneros vs. Internacional Bogotá : busca frenar al líder de visita en Villavicencio

El equipo del Meta necesita volver al triunfo en casa, mientras que el conjunto capitalino defiende el primer lugar de la Liga BetPlay en la fecha 10.

Llaneros recibirá este jueves 5 de marzo a Internacional Bogotá en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, en un compromiso correspondiente a la fecha 10 de la Liga que enfrentará a dos equipos con realidades muy distintas en el campeonato.

El conjunto del Meta llega tras empatar 2-2 frente a Independiente Medellín en la octava jornada, partido en el que rescató un punto gracias a un gol agónico en el tiempo de reposición. Su encuentro de la fecha anterior frente a Deportivo Cali fue aplazado, por lo que el equipo dirigido por José García Herrera buscará aprovechar este duelo para volver a sumar de a tres.

Actualmente, Llaneros ocupa la posición 13 de la tabla con 10 puntos y necesita una victoria para mantenerse en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. Sin embargo, uno de los grandes retos para “Los Indomables” será mejorar su rendimiento en condición de local, ya que todavía no conocen la victoria en casa en este torneo y acumulan seis partidos consecutivos sin ganar ante su afición.

Los dirigidos por Ricardo Valiño vienen de empatar sin goles como visitantes frente a Águilas Doradas, resultado que les permitió mantener una racha de ocho jornadas sin perder tras la derrota sufrida en la primera fecha del campeonato.

El duelo en Villavicencio promete ser un partido clave para ambos clubes: Llaneros buscará hacerse fuerte en casa para acercarse al grupo de los ocho, mientras que Internacional Bogotá intentará mantener su condición de líder y seguir consolidándose como la gran revelación del campeonato.

Siga acá el EN VIVO el minuto a minuto del partido: