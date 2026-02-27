¡Pilas! Cambió el pago de subsidios en Colombia: Así serán los giros de Prosperidad Social en 2026

La selección de un operador para la entrega de recursos por parte del Departamento de Prosperidad Social es una decisión clave esperada por miles de beneficiarios de los subsidios del Gobierno en Colombia.

Con la entidad responsable de los giros definida, los participantes no bancarizados que reciben ayudas económicas tendrán más certeza durante todo el año sobre el procedimiento y los métodos para recibir las transferencias correspondientes a cada ciclo.

¿Quién es el nuevo operador de transferencias monetarias del DPS?

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció la adjudicación de la operación de entrega de transferencias monetarias a la unión temporal que integran SuRed y SuperGiros.

El DPS explicó que la unión temporal ganó la licitación IMYC 01 FIP de 2026, que tiene como objetivo la “prestación de servicios de dispersión y entrega de transferencias monetarias a través de servicios postales de pago a los beneficiarios de los programas que adelanta la dirección de transferencias monetarias de Prosperidad Social”.

“Con esta adjudicación fortalecemos la transparencia, la competencia y la eficiencia en la entrega de los recursos públicos. Nuestro objetivo es que cada peso llegue de manera oportuna y segura a quienes más lo necesitan”, expresó Rodríguez Amaya.

¿Cómo funciona la modalidad de giros en el DPS?

Prosperidad Social define la modalidad de giro como un mecanismo de carácter complementario, que se emplea para garantizar la cobertura nacional, especialmente en casos en los que los beneficiarios tienen limitaciones para acceder a servicios financieros como cuentas bancarias.

La entrega de las transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas por parte del nuevo operador impacta directamente a programas como Colombia Mayor, Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Para cada uno de estos se dispondrá de más de 31.000 puntos de los nuevos operadores, repartidos en 1.108 municipios en todos los departamentos del país.

¿Cuándo inicia el nuevo sistema de pagos del DPS?

El DPS avanza en la implementación de un nuevo sistema de pagos ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo. Con este, los beneficiarios podrán elegir el canal de pago predilecto para recibir los recursos de cada programa.

La construcción de este sistema inició en 2024 cubriendo Jóvenes en Paz. A partir de 2025, cobijó también a Renta Joven y se espera que para 2026 la expansión llegue a Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Prosperidad asegura que esto permitirá que los beneficiarios accedan a su transferencia monetaria directamente en el producto financiero de su elección, sin la necesidad de hacer largas filas o trámites, independientemente del lugar en el que se encuentren.