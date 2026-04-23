Así se cotiza el dólar en Colombia HOY 23 de abril de 2026: Hay leve baja en los precios

De fondo: Centavos estadounidenses. A la izquierda hay una imagen translúcida de la bandera de Colombia (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este jueves 23 de abril de 2026.

Este valor es compartido tomando como base la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano. En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. Se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras , sirviendo como indicador de referencia diario.

Cabe acotar que el peso colombiano ha sido una de las monedas emergentes con mejor desempeño frente al dólar en el último año, al registrar una apreciación de 19,78% desde su medición en 2024.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 23 de abril de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia está en $3.568,88 pesos (COP) para este miércoles 23 de abril de 2026. Esto continúa la tendencia a la baja respecto a cómo se tasó la divisa norteamericana ayer ($3.576,05 pesos).

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,610 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

: 3,610 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Medellín: 3,570 pesos por compra y 3,710 pesos por venta.

3,570 pesos por compra y 3,710 pesos por venta. Cali: 3,520 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,520 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,600 pesos por compra y 3,630 pesos por venta.

3,600 pesos por compra y 3,630 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la inflación anual se ubicó en 5.56% para marzo de 2026 , lo que genera debates respecto a sus razones y las medidas necesarias para disminuir esta cifra.

Teniendo esto en cuenta, el Banco de la República, entidad encargada de controlar la inflación en el país por medio de políticas monetarias, fijó las tasas de interés en 11.25% , lo cual causó un choque con el ejecutivo , debido a que esta medida ralentiza el movimiento económico y desincentiva los préstamos con los bancos del país.

Ante esta medida, el presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros del pasado 21 de abril de 2026 , anunció que subiría el salario mínimo en caso de que sigan subiendo las tasas.

El comportamiento del dólar a futuro estará intrínsecamente marcado por estas decisiones económicas, unido a las tensiones internacionales que están afectando el comercio mundial, pues, por ejemplo, el petróleo y sus derivados están teniendo aumentos significativos debido a la guerra que está librando Estados Unidos e Israel con Irán y Líbano, principalmente. El estado del estrecho de Ormuz representa un punto estratégico importante para el desarrollo geopolítico mundial.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares , inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo

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