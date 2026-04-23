Precio del café en Colombia HOY 23 de abril de 2026: FNC reporta aumento en las cotizaciones

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas en Colombia para la apertura de abril de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Los valores de esta bolsa funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno y se le añaden cálculos basados en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Con esto en cuenta, la FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café.

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Este es el precio del café en Colombia para HOY 23 de abril de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 23 de abril se cotizará en $2,285,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cotización representa una alza con respecto al precio del día anterior, miércoles 22 de abril cuando el precio también se situó en $2,200,000 pesos por carga.

El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este jueves 23 se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 23 de abril

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este jueves 23 de abril. Estos son:

ARMENIA : Carga: 2,285,500 // Kilo: 18,284 // ARROBA: 228,550

: Carga: 2,285,500 // Kilo: 18,284 // ARROBA: 228,550 BOGOTÁ: Carga: 2,284,250 // Kilo: 18,274 // ARROBA: 228,425

Carga: 2,284,250 // Kilo: 18,274 // ARROBA: 228,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,283,875 // Kilo: 18,271 // ARROBA: 228,388

Carga: 2,283,875 // Kilo: 18,271 // ARROBA: 228,388 BUGA: Carga: 2,286,250 // Kilo: 18,290 // ARROBA: 228,625

Carga: 2,286,250 // Kilo: 18,290 // ARROBA: 228,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,285,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 228,538

Carga: 2,285,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 228,538 CÚCUTA: Carga: 2,283,375 // Kilo: 18,267 // ARROBA: 228,338

Carga: 2,283,375 // Kilo: 18,267 // ARROBA: 228,338 IBAGUÉ: Carga: 2,284,625 // Kilo: 18,277 // ARROBA: 228,463

Carga: 2,284,625 // Kilo: 18,277 // ARROBA: 228,463 MANIZALES: Carga: 2,285,375 // Kilo: 18,283 // ARROBA: 228,538

Carga: 2,285,375 // Kilo: 18,283 // ARROBA: 228,538 MEDELLÍN: Carga: 2,284,625 // Kilo: 18,277 // ARROBA: 228,463

Carga: 2,284,625 // Kilo: 18,277 // ARROBA: 228,463 NEIVA: Carga: 2,283,750 // Kilo: 18,270 // ARROBA: 228,375

Carga: 2,283,750 // Kilo: 18,270 // ARROBA: 228,375 PAMPLONA: Carga: 2,283,500 // Kilo: 18,268 // ARROBA: 228,350

Carga: 2,283,500 // Kilo: 18,268 // ARROBA: 228,350 PASTO: Carga: 2,283,500 // Kilo: 18,268 // ARROBA: 228,350

Carga: 2,283,500 // Kilo: 18,268 // ARROBA: 228,350 PEREIRA: Carga: 2,285,375 // Kilo: 18,283 // ARROBA: 228,538

Carga: 2,285,375 // Kilo: 18,283 // ARROBA: 228,538 POPAYÁN: Carga: 2,285,625 // Kilo: 18,285 // ARROBA: 228,563

Carga: 2,285,625 // Kilo: 18,285 // ARROBA: 228,563 SANTA MARTA: Carga: 2,287,125 // Kilo: 18,297 // ARROBA: 228,713

Carga: 2,287,125 // Kilo: 18,297 // ARROBA: 228,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,284,750 // Kilo: 18,278 // ARROBA: 228,475

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