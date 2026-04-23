Precio del dólar en Venezuela para HOY 23 de abril de 2026: Continúan los aumentos en la semana

De fondo: Imagen enfocada de una de las secciones del billete de un dólar estadounidense, destacando el águila. A la izquierda hay una imagen translúcida de la bandera de Venezuela (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para este jueves 23 de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

Se espera que la nueva ley de minas, aprobada por la Asamblea y firmada por la presidente Delcy Rodríguez , consiga la apertura del país a retomar sus relaciones internacionales y ralenticen la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como principal moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 23 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 483,33790000 bolívares venezolanos (VES) para este jueves 23 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada el día anterior (482,75860000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 567,01335724 bolívares.

567,01335724 bolívares. Yuan chino: 70,82392849 bolívares.

70,82392849 bolívares. Lira turca: 10,75889325 bolívares.

10,75889325 bolívares. Rublo ruso: 6,43249800 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 23 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Mercantil: 515,8704 para compra - 557,5966 para venta

Mercantil: 515,8704 para compra - 557,5966 para venta Banesco: 502,5191 para compra - 483,4291 para venta

para compra - 483,4291 para venta BBVA Provincial: 589,4369 para compra - 569,8365 para venta

589,4369 para compra - 569,8365 para venta Banco Exterior: 597,9076 para compra –6 07,3480 para venta

para compra –6 07,3480 para venta Bancamiga : 521,7912 para compra - 521,0505 para venta

: 521,7912 para compra - 521,0505 para venta Otras instituciones: 540,5554 para compra - 533,5792 para venta

Delcy Rodríguez anunció aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

Consulte aquí: Venezuela: protesta por aumento salarial resulta en represión

Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Venezuela retoma relaciones con el FMI y se propone acceso a fondos por $5.000 millones

El pasado jueves 16 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que retomarán relaciones con Venezuela , las cuales se habían suspendido desde 2019, cuando reconocieron el mandato de Juan Guaidó como el gobierno legítimo del país bolivariano.

El ahora reconocimiento del gobierno de Rodríguez abre el camino para que el FMI comience la recopilación formal de datos económicos y pueda ofrecer apoyo financiero al gobierno , en caso de que Venezuela lo solicite.

Así, en los días siguientes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien solicitó acceso a unos $5 millardos que el país suramericano mantiene en Derechos Especiales de Giro (DEG) de esa institución.

“Hoy hablé con la directora general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”, dijo la mandataria durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón (oeste).

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