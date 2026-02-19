¿Habrá pago doble de Colombia Mayor en febrero? Prosperidad Social anunció cambio en transferencias

El Departamento de Prosperidad Social, DPS, anunció una modificación en el calendario de los pagos para los diferentes subsidios administrados por la entidad en 2026.

Este cambio se debe a la adjudicación del operador de las transferencias, una decisión fundamental para conocer las opciones que tendrán los beneficiarios para recibir los pagos de cada uno de los ciclos programados a lo largo del año.

En ese orden de ideas, el 19 de febrero de 2025 se cumple el plazo para la recepción de propuestas de operadores. Luego de esta fecha, la entidad tomará un máximo de cuatro semanas para evaluar, seleccionar y anunciar el inicio del nuevo operador.

Uno de los programas que recibirá modificaciones es Colombia Mayor, el cual cobija a 3 millones de personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad en todo el país con pagos de 230.000 pesos mensuales para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65.

¿Habrá ciclo doble para Colombia Mayor?

En 2025, Colombia Mayor tuvo 12 ciclos de transferencias, de los cuales los dos últimos iniciaron en diciembre, con la posibilidad de recibir el último pago hasta el 12 de enero de 2026.

Esta situación produjo un retraso en el pago de enero, acentuado además por la adjudicación del operador de pagos. En ese sentido, para evitar que los beneficiarios se vean afectados, el DPS anunció un ciclo de pagos doble para Colombia Mayor, que inicia el 27 de febrero de 2026.

De acuerdo con el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, esta decisión se toma para “proteger” a los adultos mayores y evitar que el proceso contractual termine por impactar el calendario programado por la entidad.

El DPS anunció que en los próximos días informará, a través de sus canales oficiales, las fechas definitivas para el inicio y la finalización de las entregas, así como los canales habilitados en cada territorio.

¿Cómo inscribirse a Colombia Mayor?

Para participar en el programa de Colombia Mayor y comenzar a recibir los pagos, el adulto mayor debe dirigirse a la alcaldía de su municipio portando la cédula de ciudadanía en físico.

El DPS resalta que, en la mayoría de entes territoriales, el trámite lo lleva a cabo la Oficina de Atención al Adulto Mayor, mientras que en Bogotá corresponde a las subdirecciones locales de la Secretaría de Integración Social.

Cada municipio tiene un número de cupos establecidos, por lo cual los funcionarios deberán realizar la asignación siguiendo los listados de priorización según los criterios definidos por el DPS.

¿Cuáles son los requisitos para estar en Colombia Mayor?

Para ser parte de Colombia Mayor se debe cumplir con estos requisitos: