Incendio en Armenia deja seis viviendas consumidas por las llamas, decenas de damnificados

Gracias a la oportuna atención de los bomberos las llamas no se extendieron a otras viviendas. Foto: Cortesía Bomberos Armenia

Armenia

Atención que en la madrugada de hoy se presentó un incendio en la ciudad de Armenia, hasta el momento deja seis viviendas consumidas por las llamas y 22 familias damnificadas.

En la madrugada de hoy domingo 1 de febrero, el cuerpo de bomberos atendió un incendio estructural al sur de Armenia.

La emergencia se registró en el barrio El Prado cerca al CAI de la Policía del barrio Santander, detrás de la terminal de transportes sobre la 1y30 de la mañana.

El capitán José Augusto Montoya, oficial de servicio del Cuerpo Oficial de bomberos de Armenia entregó el reporte “desde el puesto de comando en el barrio Pradito bajo, contiguo al CAI del Santander, atendemos incendio estructural, cuerpo oficial de bomberos en el sitio con dos máquinas extintoras, un carro tanque. Al momento llevamos de manera preliminar oficialmente seis viviendas afectadas,

Además “Una persona lesionada, adulta mayor, de sexo masculino, trasladada centro asistencial para atención. También tenemos apoyo de FIGAS y la EDEQ en el sitio. Policía Nacional y tránsito. Ya el incendio fue controlado, ya no hay riesgo de propagación, seguimos en labores de extinción aún de remoción y de liquidación de algunos focos calientes.

Se espera que en las próximas horas se conozca un censo consolidado de las personas que lo perdieron todo en este incendio donde también se reporta las pérdidas de varios animales entre perros y gatos.