Quedamos con lo que teníamos puesto: damnificada del incendio en Armenia

Armenia

Un verdadero drama viven las 22 familias que lo perdieron todo debido al incendio que se presentó en la madrugada del domingo 1 de febrero en el barrio El Prado al sur de Armenia como consecuencia de la conflagración que consumió 12 viviendas construidas en su mayoría en madera.

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con Aleyda Santamaría que quedó con lo que tenía puesto relató cómo inició el incendio “resulta que detrás de las casas donde nosotros vivimos hay habitantes de calle y ellos queman mucho cable ahí abajo, como las casas son de madera y al parecer estaban peleando y se comenzó a quemar esa casa, y cuando yo me asomé por la ventana que me decían, “Salga, salga, salga, váyase.”

Entonces yo era sacando la gatica, y nosotros a decirle a la gente que salieran. Y todo se quemó, las casitas de ahí abajo, solo quedaron tres buenas y aquí en la parte de la avenida se quemaron tres casas también.

¿Usted lo perdió todo?

Todo, todo, solo me quedó el celular porque lo tenía en la mano, quedó todo incinerado, total. ¿Y alcanzó a salvar el gatico? Sí, la gatica yo le dejé la puerta abierta para que ella saliera porque ya se me metió debajo de la cama, entonces, yo dejé la puerta abierta y arranqué a correr.

¿Con cuántas personas vive usted? En la casita era dos planticas. En la parte de arriba vive Lucía con el hijo y en la parte de abajo vive yo solo con la gatica.

¿Qué ayudas necesitan?

Doña Aleyda: medicamentos, pronto ropita, zapaticos, porque muchos niños salieron así sin zapatos ni nada, cobijita, ropita de niño, niño de 4 años, de 8, de 10, de ropa para señoras, nosotros estamos acá detrás del terminal, , hay una carpita que están haciendo un caldito. Y estamos acá afuera.

Incendio en el barrio El Prado en Armenia. Foto: Cortesía Barrio Santander

¿Cuántas personas afectadas con usted?

Los de la avenida, toda es mi familia, ellos vivían en la parte de la avenida, en una casa, en la parte de abajo vivía mi sobrino con el niño y la esposa, en la parte de más arriba vivía mi hermana con el marido. Enseguida vivía mi hermano con el hijo y mi hermana y en la parte de encima vivía mi sobrino con las dos niñas. La niña tiene 11 y otra nueve. Y en la parte de abajo afectados son una muchacha, pero se le quemó la casa, pero ya no vivía ahí, la estaba arreglando. La casa donde yo vivía toda, no quedó nada.

La casa de atrás una señora que se llama Lucía con el esposo William y dos niños. En la parte enseguida esos dos señores los que yo le digo que estoy como todas y si iniciaron el tema. Iniciaron el fuego. Ellos como se los llevó la policía, creo. Y en la parte de enseguida vi una abuelita y en la parte de encima de abajo era de material, pero encima era barret, que toda se quemó.

Atención a perritos afectados por el incendio. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

Varios animalitos se perdieron y otros murieron

Se murieron carbonizados, se murieron quemados, se murieron loritos, la gata de mi hermano se quemó toda la negrita quedo chamuscada. Otro amarillito también lo vi allá quemadito, tiradito. Un perrito le quemó la cara. Y quedamos todos sin documentos también.

Alcaldía de Armenia entregó ayudas a los damnificados

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y la Unidad Municipal para la Gestión del Riesgo, atendió la emergencia registrada tras un incendio estructural que dejó 15 viviendas destruidas y más de 22 familias afectadas en la ciudad.

El secretario de Gobierno explicó que se inició la entrega de ayudas humanitarias, que incluyen mercados, colchonetas, cobijas, ropa y kits de cocina.

Alcaldía de Armenia entregó ayudas a los damnificados Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

La atención institucional ha contado con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, que realiza valoraciones iniciales, así como con el apoyo de una ambulancia medicalizada y un equipo de veterinarios para la atención de mascotas afectadas por la emergencia.

En cuanto a las causas del incendio, se informó que aún se está a la espera del reporte técnico oficial por parte del Cuerpo de Bomberos, quienes adelantan las investigaciones correspondientes.

Reporte de atención 27 familias atendidas, 67 personas, 51 adultos, 16 menores y 3 mascotas atendidas 1 gato 2 perros.