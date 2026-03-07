Pocos lo saben: Esta es la fruta nacional que aparece en el escudo de Colombia ¿En dónde se da?

El escudo de la República de Colombia es el emblema que representa al país, mismo que fue establecido como símbolo patrio, tras la aprobación de la ley 3 del 9 de mayo de 1834, durante el gobierno del entonces presidente de la República de la Nueva Granada, Francisco de Paula Santander.

Pero se ha preguntado cuál es la fruta que aparece en este signo patrio, pues se trata de la granada, ubicada en el tercio superior sobre el fondo azul; específicamente, es una granada de oro abierta, que evoca a la Nueva Granada, el mismo nombre que llevó Colombia durante el siglo XIX. Esta fruta dorada también simboliza la abundancia y la riqueza del territorio.

En Colombia, la granada se cultiva principalmente en zonas tropicales que sean favorables para este fruto, en departamentos como el Valle del Cauca, Boyacá, Huila, algunas partes del Cesar y en el Tolima.

¿Cuál es el origen de esta fruta en Colombia?

Según expertos, esta fruta es de origen asiático, pero llegó a la región sudamericana y a nuestro país entre los siglos XVI y XVII por los españoles.

¿Qué beneficios tiene esta fruta en la salud?

Este fruto, caracterizado por su sabor agridulce, es rico en potasio, magnesio y fósforo, que también, según el estudio Agroecosistemas tropicales y subtropicales de 2020, es beneficioso para desinflamar y tener un índice glucémico bajo, ya que puede usarse como una alternativa de endulzante, especialmente para las personas que padecen de diabetes.

De este fruto se extrae el ácido graso omega cinco, que ayuda a combatir el envejecimiento celular y, además, tiene propiedades antibacterianas y anticancerígenas.

¿Qué representan los colores de la bandera nacional?

La bandera de Colombia, adoptada oficialmente en 1861, consta de tres franjas horizontales: amarillo, azul y rojo.

El amarillo representa la abundancia y la riqueza que tienen nuestros suelos ; a su vez, significa la soberanía, la armonía y la justicia.

; a su vez, significa la soberanía, la armonía y la justicia. El azul simboliza el mar, específicamente los dos océanos sobre los que Colombia tiene costas y que funcionan como punto de intercambio económico con otros países de la región.

y que funcionan como punto de intercambio económico con otros países de la región. El rojo, en tiempos posteriores de la independencia, representaba la sangre derramada por los patriotas en los campos de batalla para conseguir la independencia y la libertad, pero actualmente evoca la vida, el amor, el poder, la fuerza y el progreso.

¿Quién compuso el himno de Colombia?

El himno nacional fue compuesto en 1887, escrito por Rafael Núñez, quien fue presidente de Colombia en cuatro ocasiones. Además, también fue escritor y estadista. La música estuvo a cargo del compositor italiano Oreste Síndici.

