Municipios cordilleranos del Quindío solicitan maquinaria por lluvias en medio de las elecciones

Armenia

Frente a las lluvias que se han registrado en el departamento se genera la alerta por las emergencias que pueden registrarse durante este fin de semana de elecciones al congreso y consultas presidenciales.

El alcalde del municipio de Córdoba, Guillermo Valencia dijo que han entablado conversación con el gobernador del departamento con el fin de contar con la maquinaria amarilla para garantizar oportunamente el levantamiento de los derrumbes en las vías terciarias con el objetivo de no afectar la movilidad de los campesinos a ejercer el derecho al voto.

“Se organiza toda una logística y se garantiza de que este ejercicio sea el mejor para todos los ciudadanos del municipio de Córdoba, nos apegaremos al mismo decreto de orden nacional que es ley seca desde el sábado 6 p.m. hasta el día lunes 6 a.m. para de esta manera garantizar un muy buen ejercicio electoral", manifestó.

Enfatizó que no han sido perjudicados como otros municipios del departamento, sin embargo, se han presentado contingencias relacionadas con caída de árboles y deslizamientos de menor proporción.

“Hemos tenido comunicación directa con nuestro gobernador por el tema del invierno para que podamos tener disponibilidad o poder tener una respuesta pronta para la maquinaria amarilla como la pajarita del departamento para garantizar levantamiento de los derrumbes en las vías terciarias para que el campesino salga y pueda ejercer ese derecho al voto", indicó.

Agregó: “Realmente también hemos tenido unos daños en las vías, por ejemplo, caídas de árboles, el tema de derrumbes no ha sido tan fuerte, pero sí hemos tenido un invierno siempre fuerte".

Además, destacó que expidieron la restricción de ley seca desde el sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde hasta el lunes 9 a 6 de la mañana acorde al decreto nacional.

Sostuvo que son 19 veredas del municipio cordillerano que están en constante monitoreo para generar todas las condiciones de movilidad en medio de las elecciones previstas para este fin de semana.