Derrotemos la abstención en las elecciones al Congreso: Procurador General de la Nación

Armenia

En el marco del congreso nacional de contralores territoriales que se lleva a cabo en Armenia, el Procurador General de la Nación Gregorio Eljach invitó a los ciudadanos a participar masivamente de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo con el fin de superar la abstención.

Explicó que en los comicios a Congreso la abstención es mayor de la mitad por lo que instó a que se ejerza el derecho al voto para obtener la victoria democrática.

“Para que derrotemos por primera vez en votación de Congreso a la abstención. La abstención siempre es mayor de la mitad. Es decir, menos de la mitad de los colombianos somos los que elegimos Congreso. Queremos invitar a que se vote en esta para que por primera vez haya más legitimidad y más de la mitad de los colombianos seamos quienes votemos el domingo para Congreso y ahí también es otra victoria democrática para todos los colombianos", mencionó.

Fue claro que las urnas se abren a las 8 de la mañana y cierran a las 4 de la tarde ni un minuto más ni un minuto menos por eso es clave cumplir la cita electoral puntualmente para evitar complejidad en el proceso.

“Se abre la urna para votar a las 8 en punto de la mañana, no antes. Se cierra la urna para votar a las 4 en punto de la tarde, no después. Entonces, tratemos de llegar mucho antes porque el que quede dentro del puesto de votación y no alcanzó a votar, perdió el viaje. No puede votar. Se tiene que votar antes de las 4. El último voto se recoge antes de las 4. Pero eso es importante que acudamos masivamente, con alegría, con entusiasmo, con esperanza en el futuro de Colombia, pero también a tiempo", advirtió.

“Que no nos coja la tarde para no tenerle que echar la culpa al taxista o al invierno que si uno no va a votar, uno mismo es el que está perdiendo y no se puede autoengañar", destacó.

Destacó que, si los ciudadanos no votan, la misma persona que se abstuvo es la que pierde y después no puede mostrar la inconformidad porque no ejerció su derecho.

Enfatizó que si la comunidad desea un mejor Congreso deben salir a votar por la que consideren es la mejor opción.

Recordó que la ciudadanía debe ser consciente de que se elige al Congreso quienes hacen las leyes, el control político y los que definen el destino de los colombianos.