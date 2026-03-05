Quindío con buen balance en capacitación a jurados de votación e inscripción de testigos electorales

Armenia

El Quindío es el tercer departamento del país con mayor porcentaje de capacitación de jurados de votación, el 80% de los 9000 jurados se capacitaron para las elecciones del domingo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Ángel Eduardo Triana Rojas, registrador del Quindío que explicó “somos el tercer departamento con mayor capacitación de jurados de votación, esto nos permite concluir que acá son juiciosos, tenemos el 79% de la capacitación, más de 9000 jurados de votación que nos permite tener una cobertura en todas las 1535 mesas del departamento.

El registrador agregó “Ser jurado de votación es de forzosa aceptación, no hay mucha gente que llegue contenta a ser jurado de votación, somos conscientes, pero es una obligación que tenemos con la democracia.

Hay unas situaciones que se contemplan en el Código Electoral como excepciones, pero la idea es que entiendan esta responsabilidad porque se pueden ver abocados a sanciones de hasta 10 salarios mínimos y si es funcionario público, pues hasta destitución del cargo que se remite a la nómina como entidad pública.

Entonces, la idea es que acuda, que entendamos la responsabilidad, el momento que vivimos como país, yo creo que demanda de todos los colombianos para que nos vemos, pero para que también trabajemos en la democracia.

Cabe recordar que según la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron designados 10.852 jurados de votación, de los cuales 9.000 son principales y 1.852 son remanentes, en el departamento de Quindío para las elecciones de Congreso de la República, que se llevarán a cabo el 8 de marzo.

Testigos electorales Consejo Nacional Electoral

El Quindío hace parte de los cuatro departamentos del país que lograron el 100% de cobertura en la postulación de testigos electorales para el 8 de marzo.

Inscripción testigos electorales. Foto: Cortesía CNE Ampliar Inscripción testigos electorales. Foto: Cortesía CNE Cerrar

A tan solo un día de finalizar el plazo para la postulación de testigos electorales, el Consejo Nacional Electoral, CNE reiteró el llamado a los partidos y agrupaciones políticas para que continúen realizando el cargue de información a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación, con el propósito de alcanzar el cubrimiento total de las 126.646 mesas habilitadas en el país.

Con corte al miércoles 4 de marzo, la herramienta tecnológica del CNE registra un avance del 97,8 % de mesas cubiertas en todo el territorio nacional, con mayor concentración en los departamentos de Córdoba, Huila, Putumayo y Quindío.

El plazo para la postulación vence este jueves, 5 de marzo, a las 11:59 p. m., y el proceso debe adelantarse a través de la herramienta tecnológica habilitada por el CNE.