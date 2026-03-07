MinDefensa anuncia incautación de $3.521 millones y 41 capturados por presunta compra de votos

Pedro Sanchez, ministro de Defensa, manifestó que otra de las preocupaciones de la cartera es la desinformación, que en su opinión representa un riesgo para la fuerza pública y afecta la tranquilidad de la población. | Foto: Prisa Media Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que hasta este sábado, 7 de marzo, se han incautado $3.521 millones que podrían estar relacionados con presunta compra y venta de votos para las elecciones legislativas de este domingo. Además, confirmó que se han registrado 41 capturas, de las cuales dos ya se encuentran en prisión intramural. Los demás siguen siendo objeto de investigación.

“En este momento tenemos 41 capturas. Y ya hay dos con medidas de aseguramiento intramural”, aseguró.

Casos de incautación más relevantes de cara a las elecciones 2026

Los seis casos más relevantes por monto de dinero incautado se registraron en distintas ciudades del país. En Bogotá se incautaron $632 millones, con una captura pendiente de medida judicial. En Montería se encontraron $434 millones en un vehículo particular, y dos personas están bajo investigación.

En Sincelejo se hallaron $275 millones en una camioneta, con una persona en audiencia judicial. En Puerto Triunfo, $243 millones fueron encontrados en una camioneta, y tres personas ya han sido liberadas. En La Pintada, $212 millones se localizaron en una motocicleta particular, con dos capturas realizadas. Por último, en Apartadó (Urabá), se incautaron $150 millones.

El ministro Sánchez aseguró que las investigaciones continúan para esclarecer la presunta vinculación de estos recursos con delitos electorales.