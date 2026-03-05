Dejan en libertad a exconcejal que fue capturado en una vía de Córdoba: esta fue la consideración. Getty Images (referencia).

Montería

El Juzgado Primero Penal Municipal de Montería impartió legalidad al procedimiento de captura del exconcejal de Montelíbano, Córdoba, Misael Augusto Villarreal; sin embargo, este fue dejado en libertad porque la Fiscalía requirió de más tiempo para investigar la procedencia de $434.700.000 que le fueron incautados el pasado 4 de marzo en la vía Montería – Planeta Rica. En ese sentido, no solicitó formulación de imputación de cargos (descripción detallada de los hechos investigados) ni medida de aseguramiento por la presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El fin de la investigación es determinar si el dinero tendría o no alguna procedencia ilícita.

Este caso fue revelado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, quienes resaltaron que los recursos tendrían como destino el municipio de Montelíbano, sur de Córdoba. Asimismo, informaron que el dinero estaría distribuido en fajos de billetes de 100 mil pesos, dentro de una maleta negra que era transportada en un vehículo.

Una mujer que se movilizaba con el exconcejal también fue vinculada a la investigación.

“Además del dinero, fueron incautados dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte del proceso investigativo para establecer el origen y la destinación final de los recursos”, precisó la Policía.

“De acuerdo con información preliminar, el dinero, al parecer, procedería de la ciudad de Montería y tendría como destino el municipio de Montelíbano. Sin embargo, al momento del procedimiento, los ocupantes del vehículo no lograron justificar ni acreditar de manera clara la legalidad ni la procedencia de los recursos transportados. Ante la imposibilidad de demostrar la legalidad del dinero, ambas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente”, concluyó.

Pese a la libertad concedida, las dos personas continuarán vinculadas a la investigación de la Fiscalía en el departamento de Córdoba.