El Pacto Histórico es el partido que tendrá más testigos electorales en elecciones de este domingo

Para las elecciones de este domingo 8 de marzo, las mesas de votación de todo el país contarán con la presencia de 1’034.532 testigos electorales, quienes fueron postulados por los partidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los partidos que más testigos postularon fueron el Pacto Histórico, partido fundado por el presidente Gustavo Petro, con 93.329; solo seguido por el Centro Democrático, con 87.645 testigos.

De hecho, el presidente Petro ya reaccionó al respecto y aseguró: “Mi llamado a cuidar el voto ha sido respondido masivamente, muestra un avance notorio de la ciudadanía base de la democracia”.

Y agregó que espera que esos testigos sean “aceptados en las mesas después de cerrar las votaciones y estar muy atentos a cualquier irregularidad para impugnar. Como el preconteo no es resultado legal, siempre hay que esperar el resultado final del escrutinio”, dijo.

De acuerdo con la información del CNE, “en comparación con los actores electorales acreditados en las elecciones legislativas de 2022, se evidencian un aumento sustancial para los comicios de 2026, en especial de auditores de sistemas que aumentaron en 5.663% al pasar de 186 hace cuatro años a 10.720″.

Frente a los testigos, pasaron de 394.235 en 2022 a 1.034.532 en 2026, lo que se traduce en un crecimiento del 162%.

Además del petrismo y el uribismo, los que más testigos postularon fueron el Partido Liberal, con 82.992; Ahora Colombia, con 69.517; y el Frente Amplio Unitario, con 66.110 postulaciones. También el Partido Conservador Colombiano, con 56.018; el Partido de la U, con 52.273; y Alianza por Colombia, con 35.932 testigos registrados.