Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para estas elecciones

La Cancillería colombiana cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales, que empezaron en fuera del país el pasado 2 de marzo y van hasta este domingo 8 de marzo.

Por eso, desde la Registraduría recomendaron a los ciudadanos consultar este sábado las páginas oficiales y redes sociales de los consulados para informarse sobre cualquier novedad.

Los puestos que cambiaron su dirección están ubicados en 16 países, distribuidos así: 25 puestos en Estados Unidos, 8 en Brasil, 5 en España, 4 en Alemania, 3 en Venezuela, 2 en China, 2 en Ecuador, 1 en Curazao, 1 en Australia, 1 en Cuba, 1 en Chile, 1 en Dinamarca, 1 en Ghana, 1 en México, 1 en Noruega y 1 en Polonia.

De otro lado, lo que tiene ver con la jornada de este domingo, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron que as mesas de votación de todo el país contarán con la presencia de 1’034.532 testigos electorales, quienes fueron postulados por los partidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los partidos que más testigos postularon fueron elPacto Histórico, partido fundado por el presidente Gustavo Petro, con 93.329; solo seguido por el Centro Democrático, con 87.645 testigos.