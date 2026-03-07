Policía incauta cerca de 3.000 millones de pesos en vías del país a 48 horas de elecciones

Dinero, elecciones y logo de la Policía Nacional. Fotos: Getty Images / (Colprensa - John Paz) / X @PoliciaColombia

Con corte al 6 de marzo, la Policía Nacional ha registrado 20 casos de incautación de dinero en 14 departamentos, la captura de 28 personas presuntamente vinculadas con estos hechos.

En total, las autoridades han incautado 2.924 millones de pesos, producto de operativos realizados en vías, aeropuertos y otros puntos estratégicos del territorio nacional.

Entre los casos más relevantes se destacan hallazgos en Montería, Córdoba, donde fueron incautados más de 434 millones de pesos, así como operativos en Antioquia, La Guajira, Santander y Meta, donde el dinero era transportado en vehículos particulares, camiones e incluso en una lancha.

Las autoridades aseguran que estos operativos hacen parte de la estrategia para prevenir delitos como lavado de activos y posible financiación irregular de actividades políticas de cara a las elecciones de este 8 de marzo.