Más de 1.600 policías garantizarán la seguridad en elecciones legislativas en Barranquilla

Más de 1.600 uniformados de la Policía Nacional estarán desplegados en Barranquilla y su área metropolitana para garantizar la seguridad durante la jornada de elecciones legislativas de este domingo. Las autoridades también anunciaron sobrevuelos de vigilancia y medidas adicionales para prevenir delitos electorales.

El general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que la institución tendrá presencia en la mayoría de los puestos de votación para acompañar a los ciudadanos durante el ejercicio democrático.

“Tenemos aproximadamente el 90 % del total de las mesas cubiertas en la zona metropolitana de Barranquilla con una presencia efectiva”, afirmó el oficial.

Explicó además que desde antes de la jornada electoral ya se vienen adelantando acciones preventivas en diferentes sectores de la ciudad y municipios cercanos.

“En estos momentos estamos desplegando nuestras unidades de manera preventiva en barrios y localidades. El día de las elecciones estaremos en los puestos fijos y también en otras actividades de servicio relacionadas con el proceso electoral”, agregó.

El comandante reiteró que la fuerza pública acompañará a los ciudadanos durante toda la jornada.

“Nuestra invitación es a que la comunidad salga y cumpla con su ejercicio democrático. Su fuerza pública estará en las calles y en los puestos de votación protegiendo su derecho sagrado de elegir y votar”, sostuvo.

Sobrevuelos y medidas de seguridad en el Atlántico

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló en diálogo con Caracol Radio que la Gobernación también activó un plan de seguridad en todo el departamento que incluye sobrevuelos de la Fuerza Aérea y del helicóptero Halcón de la Policía.

Además, indicó que el equipo de convivencia del departamento estará desplegado para apoyar la vigilancia del proceso electoral.

“Tenemos nuestro equipo de convivencia, más de 25 personas desplegadas por todo el departamento, trabajando de manera articulada con las autoridades”, explicó.

Luque detalló que previo a la jornada se han realizado múltiples encuentros institucionales para revisar las condiciones de seguridad.

“Hemos adelantado 17 reuniones de comités electorales, cuatro consejos de seguridad y una mesa interinstitucional con operadores de justicia. Estamos listos para este proceso”, señaló.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad que se presente durante las elecciones.

“El llamado a la gente es a mantener la calma y denunciar. El gobernador Eduardo Verano ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita capturas relacionadas con delitos electorales”, puntualizó.