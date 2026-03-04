MOE reporta seis denuncias por posibles irregularidades electorales en el Atlántico

A pocos días de la jornada electoral del 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Atlántico entregó un balance preliminar sobre los reportes ciudadanos relacionados con posibles irregularidades en el proceso.

Javier Rosero, coordinador de la MOE en el Atlántico, explicó en diálogo con Caracol Radio que la organización ha dispuesto una herramienta digital para que los ciudadanos reporten situaciones que consideren irregulares.

Se trata de la plataforma “Pilas con el Voto”, un sistema en línea que permite realizar denuncias de manera anónima. “Cualquier persona con acceso a internet puede ingresar y hacer el reporte o denuncia que considere pertinente”, señaló Rosero.

Seis reportes en el Atlántico

De acuerdo con el balance entregado, se han recibido seis reportes en el departamento del Atlántico. Cinco de ellos fueron registrados en Barranquilla y uno en Sabanagrande.

En cuanto a las categorías de las denuncias, dos corresponden a situaciones relacionadas con seguridad y orden público, ante posibles alteraciones o riesgos por presencia de actores armados. Otros dos reportes advierten sobre presuntas afectaciones al voto libre, es decir, posibles presiones indebidas a electores. Uno más está relacionado con inscripción de cédulas y otro con actuaciones de autoridades electorales.

Niveles de confiabilidad

El coordinador regional indicó que el sistema clasifica los reportes según el nivel de información suministrada, estableciendo categorías de confiabilidad baja, moderada o alta.

De los seis reportes registrados en el Atlántico, dos fueron catalogados como de baja confiabilidad, dos como moderados y dos como de alta confiabilidad. Estos últimos corresponden a denuncias en Barranquilla y su área metropolitana relacionadas con presuntos actos de vandalismo contra una campaña, así como advertencias sobre posibles riesgos de seguridad que podrían afectar a aspirantes.

Más de 60 observadores en el departamento

De cara a la jornada electoral, la MOE contará con más de 60 observadores voluntarios en el Atlántico. Estos estarán distribuidos en distintos puntos de Barranquilla, Baranoa, Galapa, Malambo, Sabanagrande, Soledad y Usiacurí.

Los observadores estarán presentes desde la instalación de las mesas hasta el cierre de los comicios, entregando reportes periódicos sobre el desarrollo de la jornada, con el fin de documentar posibles irregularidades o confirmar su normalidad.