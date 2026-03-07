El Arriero, en defensa de Gamero: “Es un gran entrenador de Colombia para que lo maltraten así”

Deportivo Cali recibió a Once Caldas en la décima jornada de la liga colombiana en el estadio Palmaseca, con el objetivo de volver a sumar de tres puntos, pero no lo logró, sumando una nueva derrota.

En la rueda de prensa posterior al partido, el director técnico Alberto Gamero no soportó la situación y renunció. El DT dirigió 30 partidos y tuvo ocho victorias, nueve empates y 13 derrotas para un rendimiento del 37%.

Deportivo Cali, bajo la dirección del estratega samario, solo ganó tres de los últimos dieciséis partidos disputados: 4 empates y 9 derrotas, 13 puntos de los últimos 48 (27,08%).

El entrenador de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, analizó en rueda de prensa la victoria de su equipo frente al Cali, destacando el rendimiento de sus jugadores y reconociendo la calidad del rival.

“El Cali es un gran equipo. No se merece estar donde está en la tabla porque tiene muy buenos jugadores. Desafortunadamente para ellos, hoy se encontraron con un Once Caldas bien parado, jugando bien y haciendo las cosas como las venimos trabajando”, afirmó el técnico.

Por su parte, el futbolista Luis Sánchez habló sobre el momento del grupo y la importancia de contar con compañeros que potencian el juego ofensivo del equipo.

“Para nosotros, como jugadores, se hace más fácil tener compañeros de la talla de Deinner Quiñones y Jéfferson Zapata. A la hora de atacar nos facilitan mucho el juego y creo que lo venimos demostrando partido a partido”, expresó.

Mensaje de solidaridad con Alberto Gamero

Durante la conferencia, El Arriero también se refirió a la situación que vivió el técnico Alberto Gamero, quien ha sido blanco de críticas en los últimos meses por parte de algunos sectores de la hinchada del Deportivo Cali.

“Mi gran solidaridad con Alberto Gamero. Es un gran entrenador del fútbol colombiano y no se merece que lo maltraten como lo maltrataron hoy. Por todo lo que ha hecho por nosotros y por el fútbol colombiano, salir así como si fuera una persona cualquiera no está bien”, manifestó.

El entrenador concluyó enviando un mensaje de respeto hacia los técnicos del país.

“Nosotros merecemos un poco más de respeto. Hemos luchado por el fútbol colombiano y también hemos hecho muchas cosas buenas; no todo es malo”, finalizó.