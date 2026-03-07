Camila Osorio logró triunfo heroico ante Top 20 del mundo y avanzó a tercera fase del Indian Wells

Camila Osorio durante su partido ante Iva Jovic. (Photo by Robert Prange/Getty Images) / Robert Prange

La colombiana Camila Osorio logró un espectacular triunfo en la segunda ronda del Masters de Indian Wells, remontando ante la estadounidense Iva Jovic, número 18 del mundo.

La cucuteña de 24 años necesitó de dos horas y 39 minutos para imponerse en tres sets, con parciales 4-6, 7-6 y 6-3, en la cancha 3 del complejo.

Camila, número 61 del escalafón mundial, superó el peor escenario posible durante el décimo game del segundo parcial, cuando se encontraba 6-4 y 5-4 por debajo en el marcador, teniendo Jovic tres puntos de partido a su favor.

El segundo set se terminó extendiendo hasta el Tie-break con una duración de una hora y 18 minutos, definiéndose 7-4 a favor de la colombiana y siendo determinante para que sacara el triunfo adelante.

Para el tercer y último set, Camila llegó a tener una ventaja de 4-0, la norteamericana de 18 años logró quebrar un servicio; no obstante, el set se definió 6-3 del lado de la cucuteña, al cabo de 40 minutos.

¿Quién será su próxima rival?

En la tercera ronda del Masters de Indian Wells, Camila Osorio tendrá otro dura contrincante, midiéndose a la japonesa Naomi Osaka, número 16 del Ranking de la WTA. Dicho compromiso se estará disputando este domingo, con hora aún por definirse.

Camila continúa su paso firme en este inicio de 2026, donde ya se coronó campeona del Abierto de Filipinas, registrando ocho triunfos y cuatro derrotas.