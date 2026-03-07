Video: Ángel Barajas ganó medalla de oro en Copa Mundo de Gimnasia

Ángel Barajas, medallista de oro en la Copa Mundo de Azerbaiyán. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images) / Yong Teck Lim

El cucuteño Ángel Barajas se colgó este sábado una medalla de oro en la Copa Mundo de Gimnasia de Azerbaiyán, imponiéndose en la final de las barras paralelas.

El medallista olímpico colombiano recibió una puntuación de 14.6, superando al japonés Wataru Tanigawa, calificado con 14.2, y al australiano Jesse Moore, con calificación 14.0, plata y bronce, respectivamente.

Así fue su presentación

Ángel Barajas, de 19 años, puede aspirar a una medalla de oro más este domingo, cuando dispute la final de la competencia de barra fija. En esta modalidad fue donde se colgó la histórica medalla de plata durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Barajas venía de ganar una medalla de plata en esta misma competencia (barra fija) el pasado 22 de febrero, durante la parada de la Copa Mundo de gimnasia que se celebró en Cottbus, Alemania.

En aquella oportunidad, el cucuteño ocupó la segunda plaza de la competencia, solo superado por el japonés Shuhei Kawakami.

En total, Ángel Barajas ha ganado ocho medallas en este tipo de competencias, siendo este su primer oro, registrando, además, cuatro metales de plata y otros tres de bronce.