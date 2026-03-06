Previo a las elecciones, ya se ha capturado a 20 personas y se ha incautado casi $2 mil millones

Antioquia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presidió la reunión de los Comités de Garantías Electorales con motivo de los comicios de este domingo; desde allí manifestó que durante los puestos de control de las autoridades en diferentes puntos del país se han logrado capturar a varias personas por el presunto delito de lavado de activos, aunque todo se está investigando, debido a que no se descarta que las millonarias sumas de dinero estuvieran destinadas a compra de votos.

El alto funcionario aclaró que, de los 20 capturados, solo uno está privado de la libertad, pero que eso no significa que los demás no estén inmersos en investigaciones judiciales.

“14 casos de incautación, 20 capturas, de las cuales 15 en libertad, 4 pendientes por medida y uno intramural. Y el dinero era alrededor de 1.800 millones de pesos. Hemos recientemente incautado más, especialmente en el Tolima”, reportó el ministro Sánchez.

En Antioquia, el reporte es de tres casos de incautaciones con altas sumas de dinero que dejan nueve personas capturadas y recuperados cerca de 600 millones de pesos en las subregiones de Suroeste, Urabá y Magdalena Medio.

En la Pintada, plena vía principal, fueron capturadas dos personas que transportaban 212 millones de pesos en un vehículo particular.

En Urabá capturaron a cuatro personas a quienes les incautaron 150 millones de pesos. La plata estaba oculta en una camioneta particular y se registró la liberación de dos personas.

“En Puerto Triunfo. Hubo la captura de tres personas por lavado de activos al hallárseles 243 millones de pesos ocultos en fajas corporales en puestos de control de la Policía Nacional. Ese es el reporte que hasta el momento tengo yo del Departamento de Antioquia”.

Todas las personas judicializadas afrontan el presunto delito de lavado de activos y se está a la espera de que la investigación relacione o descarte que este dinero esté relacionado con la jornada electoral.