14 municipios de Antioquia están en riesgo electoral por alerta de seguridad

El domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia.

Antioquia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, advirtió que 14 municipios de Antioquia requieren acciones preventivas especiales de seguridad de cara a las elecciones de este domingo 8 de marzo, debido a la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas.

Según explicó el ministro durante un encuentro con la cúpula militar y policial en el departamento, el Gobierno elaboró la quinta versión del mapa de prevención y seguridad electoral, un análisis construido con información de más de 15 entidades y cerca de 40.000 datos, que permitió identificar los territorios con mayor riesgo.

Los municipios priorizados son: Amalfi, Andes, San Roque, Cisneros, Cáceres, El Bagre, Ituango, Remedios, San Andrés de Cuerquia, Segovia, Tarazá, Briceño, Yarumal y Yondó.

“Allá en esos sitios convenen cuatro grupos principalmente, uno es el autodenominado EGC o más comúnmente conocido como cartel del Clan del golfo, el otro es el cartel del ELN, el otro es el cartel de las disidencias de alias Calacá con su estructura 36 y el otro es el cartel de las disidencias de alias Mordisco con su estructura 18″, indicó el ministro Pedro Arnulfo Sánchez.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Begué señaló que se han coordinado nueve comités de seguimiento electoral en las subregiones del departamento.

“El próximo domingo tendremos el PMU, puesto de mando unificado, en el nodo departamental de seguridad. Ahí estaremos presentes todos los que hemos participado en estos comités de seguimiento electoral para garantizar que este domingo tengamos unas elecciones en paz, en democracia, con garantías”, señaló el secretario.

Alerta por amenazas

Las autoridades investigan un panfleto atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC, en el que se ordena restringir la movilidad en varias vías del norte de Antioquia.

El documento amenaza con prohibir la circulación entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m. en las carreteras que conectan los municipios de Guadalupe, Campamento, Yarumal, Carolina del Príncipe, Santa Rosa de Osos y Gómez Plata.

Según el ministro de Defensa, la estructura 36 representa una de las principales amenazas de seguridad en la región, por lo que se reforzó el despliegue de la Fuerza Pública.

En Antioquia la seguridad estará concentrada en 1.282 puestos de votación, con presencia de Ejército y Policía en zonas urbanas y rurales.