Microempresarios antioqueños invitan a vencer el abstencionismo el próximo fin de semana

Medellín

En Colombia, cerca del 92 por ciento del tejido empresarial está representado por microempresas, según las cifras del DANE, y tiene una población importante en nuestro país.

Desde Interactuar, como entidad de desarrollo en Colombia que busca impulsar, fortalecer y acompañar a microempresarios en nuestro país, convocaron a que las personas vinculadas con estas unidades de negocio participen masivamente el próximo domingo y hagan sentir sus decisiones en las elecciones del Congreso de la República y las consultas de los precandidatos presidenciales.

Microempresarios deben expresarse

Lina María Montoya, directora ejecutiva de Interactuar, dijo que “cuando un empresario vota, no decide solo por sí mismo: también lo hace por sus empleados, proveedores y comunidades. La participación empresarial puede transformar la calidad de la representación en el país. Las decisiones públicas sí impactan a la microempresa”.

Esta entidad, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico de los microempresarios, ofreciendo acompañamiento y apoyo en las redes de comercialización de estos pequeños negocios, hizo el llamado a la fuerza de los microempresarios paisas.

Agregó Lina María Montoya que “el llamado parte de una realidad económica concreta: las políticas públicas influyen directamente en la operación diaria de millones de negocios. Costos laborales, acceso a crédito, carga tributaria, formalización empresarial y estabilidad regulatoria son factores definidos por decisiones gubernamentales que impactan la caja diaria de los emprendimientos y su capacidad de crecer”.

Llamado a hacerse sentir

Desde Interactuar indicaron que esta convocatoria es para más de 5.1 millones de negocios, familias y empleados que pueden hacer sentir la voz de las microempresas.

Estas unidades productivas están conformadas por comercios familiares, agroemprendimientos, peluquerías, talleres, tiendas y otras actividades económicas.

Según el DANE, durante el año anterior, los micronegocios crecieron 4,7 por ciento, confirmando su papel como motor de recuperación y estabilidad económica.

Alta abstención electoral

El 51 por ciento de los ciudadanos no votó en las elecciones legislativas de 2022; para las elecciones presidenciales, la abstención superó el 40 por ciento y, en 2023, para las elecciones territoriales, superó el 42 por ciento.

Debido a estos niveles, desde Interactuar indicaron que se debe aprovechar esta oportunidad para fortalecer la representatividad democrática desde el sector productivo.

“Comprender este vínculo entre democracia y entorno empresarial puede incentivar una participación más informada del sector productivo. La invitación de la directora ejecutiva para los emprendedores y empresarios de la micro es a informarse sobre las propuestas de los candidatos, comparar programas de gobierno y facilitar que sus colaboradores puedan ejercer su derecho al voto”, explicaron desde Interactuar.

Llamado a los candidatos

Desde esta entidad también hicieron un llamado a los candidatos, señalando que “es clave que los líderes políticos incorporen a la microempresa en el centro del debate económico”.

También solicitaron a los candidatos que presenten propuestas claras y pedagógicas sobre crédito, impuestos, formalización, productividad y transformación digital, temas que inciden directamente en millones de emprendedores.

Además de los microempresarios, desde Interactuar convocaron a la ciudadanía para que se vote de manera masiva el próximo domingo, 8 de marzo.