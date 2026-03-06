Precio del dólar en Venezuela para HOY viernes 6 de febrero: Cierra la semana con aumentos

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante el viernes 6 de marzo el dólar se cotiza en 431,01130000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una importante alza con respecto al precio que se manejó en el día anterior, jueves 5 de marzo cuando el precio se situó en los 427,93020000 bolívares (VES).

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy viernes 6 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estás también experimentaron variaciones en la cotización de este viernes 6 de marzo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 499,61536862 bolívares.

: 499,61536862 bolívares. Yuan chino : 62,54971193 bolívares.

: 62,54971193 bolívares. Lira turca : 9,79729229 bolívares.

: 9,79729229 bolívares. Rublo ruso: 5,47726296 bolívares.

Si bien todas las divisas tuvieron variaciones en sus cotizaciones, el euro para el día de hoy fue la moneda que tuvo un alza importante en el final de la primera semana de marzo.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este viernes 6 de marzo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este viernes 6 de marzo. Estos son:

Banco Mercantil : 442,3417 para compra - 456,8479 para venta

: 442,3417 para compra - 456,8479 para venta Bangente : 426,0000 para compra - 426,5000 para venta

: 426,0000 para compra - 426,5000 para venta Banesco : 465,6750 para compra - 433,4412 para venta

: 465,6750 para compra - 433,4412 para venta Banco Nacional de Crédito : 438,5295 para compra - 459,8790 para venta

: 438,5295 para compra - 459,8790 para venta Banco Exterior : 428,1686 para compra - 470,0000 para venta

: 428,1686 para compra - 470,0000 para venta Otras Instituciones: 442,2302 para compra - 483,5354 para venta

