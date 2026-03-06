Más de 280 atenciones en salud deja una misión médica internacional en un barrio de Medellín

Medellín

LA Universidad CES y la Universidad del Sur de la Florida en los Estados Unidos lideraron una misión médica internacional en el barrio Villa del Socorro, en la comuna de Santa Cruz, al nororiente de Medellín.

Más de 280 atenciones en salud y el acompañamiento a 30 familias se lograron como parte de esta estrategia adelantada por estas dos instituciones de educación superior de nuestro país y los Estados Unidos.

Misión que llegó de Norteamérica

Desde la Universidad del Sur de la Florida llegaron los médicos que por cuarto año consecutivo se sumaron a esta estrategia.

Marcela Valencia Franco, líder de Salud Pública del Pregrado de Medicina y de Proyección Social de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CES, explicó: “Desde el 2018, gracias a una invitación de la Secretaría de Salud de Medellín, la Universidad CES asumió el compromiso de acompañar a la Comuna 2 con presencia permanente. A través de la Atención Primaria en Salud realizamos rotaciones clínico-comunitarias con estudiantes y docentes en diferentes entornos: institucional, familiar, educativo y comunitario”.

Acompañamiento permanente

Desde estas dos instituciones están haciendo seguimiento permanente a cerca de 250 familias; mantienen presencia en la Institución Educativa Villa del Socorro y en los servicios de Metrosalud.

Quiénes conforman la misión internacional

Esta misión médica reúne a 33 integrantes de la Universidad del Sur de la Florida, de los cuales 25 son estudiantes y 8 son docentes, quienes trabajan de la mano con estudiantes, residentes y profesores del CES.

Durante la jornada, que terminará esta tarde, se adelantaron “consultas médicas, orientación farmacéutica, actividades de promoción y prevención, visitas domiciliarias y talleres educativos con la comunidad”, https://caracol.com.co/2025/06/26/universidad-ces-ocupa-el-primer-lugar-en-ranking-internacional-como-la-mas-sostenible-de-colombia/

¿Qué dicen desde la Universidad del Sur de la Florida?

Para Elimarys Pérez Colón, directora del Programa de Cooperación Internacional de la Universidad del Sur de la Florida, “este tipo de misiones permite que nuestros estudiantes aprendan directamente del trabajo comunitario y del sistema de salud colombiana. Es una oportunidad de intercambio de conocimientos, pero también de servicio y de aprendizaje cultural”.

Por su parte, Karen Andrea Torres, estudiante del Doctorado en Farmacia de la Universidad del Sur de la Florida, dijo: “Trabajar directamente con las familias y conocer sus realidades nos ayuda a comprender mejor cómo la educación y la prevención pueden cambiar la vida de las personas. Es una experiencia que nos forma no solo como profesionales, sino como seres humanos”.

¿Qué especialidades están atendiendo?

Las personas que llegaron desde los Estados Unidos son estudiantes y profesionales de Medicina, Enfermería, Química Farmacéutica, Optometría, Pediatría, Psiquiatría, Fisioterapia y Odontología.

Estos más de 60 estudiantes y profesionales del CES también participan activamente en la estrategia de Atención Prioritaria en Salud en Villa del Socorro.

¿Qué dicen los beneficiarios?

Bertulfo de Jesús Diosa, habitante de Villa del Socorro, dijo que “para nosotros es muy importante que vengan los médicos y los estudiantes, porque nos orientan, nos revisan y nos ayudan a entender cómo cuidar mejor nuestra salud”.

Por su parte, Gloria Janeth Marín Vera, líder social de la Comuna 2 – Santa Cruz, explicó que “Estas jornadas nos ayudan mucho porque acercan los servicios de salud a la comunidad y generan confianza. La universidad no viene solo a atender, también viene a escuchar y a trabajar con la gente”.

La misión médica internacional terminará hoy viernes, 6 de marzo, pero continuará el acompañamiento local por parte de la Universidad CES.