Fico reporta 1.800 obras y la menor tasa de homicidios en 50 años en Medellín

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó ante el Concejo el balance de su gestión durante 2025, en el marco del ejercicio anual de rendición de cuentas, donde destacó avances en infraestructura, indicadores sociales y desempeño económico de la ciudad.

Durante la presentación, el mandatario señaló que Medellín avanza en la ejecución de 1.800 obras con una inversión cercana a 8 billones de pesos durante el cuatrienio, dirigidas principalmente a infraestructura educativa, deportiva, cultural y de movilidad.

“Para nosotros es fundamental el ejercicio de rendición de cuentas. No solo es democrático, sino un ejercicio en términos de transparencia”, afirmó Gutiérrez durante su intervención.

Avances en infraestructura y proyectos estratégicos

Según el informe de la administración distrital, durante el último año se han recuperado 13 millones de metros cuadrados de espacio público y se han intervenido más de 63 kilómetros de vías en diferentes comunas y corregimientos.

Entre los proyectos estratégicos mencionados se destacan los avances en el Metro de la 80, la construcción de 10 megacolegios, la implementación de los Recreos Deportivos y Culturales y la puesta en marcha de ocho nuevos jardines infantiles del programa Buen Comienzo.

En materia educativa, la administración reportó una reducción de la deserción escolar del 5.4 % al 2.4 %, mientras que el programa Buen Comienzo amplió su atención a los 365 días del año, incluyendo acompañamiento nutricional y entrega de paquetes pedagógicos durante vacaciones y fines de semana.

Indicadores sociales y económicos

El balance también resaltó mejoras en indicadores sociales. Según la Alcaldía, el porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria pasó del 28 % al 19 %, mientras que la desnutrición infantil disminuyó del 1.1 % al 0.4 %.

Además, se destacó que en 2024 y 2025 no se registraron muertes infantiles asociadas a desnutrición, lo que fue presentado como un hito en materia de salud pública.

En el frente económico, Medellín registró una tasa de desempleo del 6.7 %, la más baja del país, y más de 50.000 personas fueron acompañadas en procesos de generación de ingresos. A esto se suma la realización de eventos que, según el Distrito, generaron 169.000 empleos directos e indirectos.

Seguridad y ejecución del plan de desarrollo

En seguridad, el alcalde destacó que Medellín mantiene la tasa de homicidios más baja de los últimos 50 años, con cerca de 12 casos por cada 100.000 habitantes.

También señaló que febrero fue el mes menos violento en cinco décadas, además de reportarse una reducción en varios delitos y la captura de 16 cabecillas de estructuras criminales.

En cuanto a la ejecución del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024–2027, la administración informó que el cumplimiento de metas alcanzó el 97 % durante 2025 y un 57.35 % en lo corrido del cuatrienio.

“Entramos en una etapa diferente, ya no es la de planeación, sino la de ejecución, porque Medellín está en obra y porque los procesos y los proyectos sociales se están viendo”, concluyó el alcalde.