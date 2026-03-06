Buenas noticias sobre Gustavo Puerta desde España: declaración que trae tranquilidad a la Selección

José Alberto, técnico de Racing de Santander, habló en la previa del compromiso contra Córdoba por la Segunda División de España. El estratega explicó que Gustavo Puerta aún no se encuentra completamente recuperado, aunque ya está en condiciones de acompañar al equipo.

“Muchas veces pensamos que las personas somos imprescindibles, pero aquí nadie lo es. Lo importante es el equipo, la identidad que tiene, cómo juega, cómo entrena y cómo se repone ante cualquier adversidad. Eso me hace sentir muy orgulloso tanto del staff como de los jugadores”, afirmó.

El técnico también contó cómo vivió el partido fuera del banquillo y el contacto constante que mantuvo con su cuerpo técnico.

“Estuve en comunicación directa durante todo el partido con Pedro. Es una persona tranquila que supo transmitir bien los mensajes en los momentos necesarios. Yo estaba tranquilo en casa porque sé que tenemos un excelente staff y grandes jugadores que ejecutaron el plan de partido de manera extraordinaria”, explicó.

La situación de Gustavo Puerta

Por otro lado, el entrenador habló sobre el estado físico del mediocampista colombiano Gustavo Puerta, quien estuvo afectado por un virus gripal durante la semana.

“Gustavo está bien. Fue un virus y ayer lo enviamos a casa para evitar contagios en el grupo. Hoy llegó mejor que ayer y esperamos que mañana continúe evolucionando bien. Por ahora no creemos que su participación el domingo esté en riesgo”, concluyó.

Entretanto, el mismo Puerta habló sobre su estado actual: “Estoy mejor, gracias a Dios. Aún no estoy al 100% y creo que me quedan unas semanas para recuperarme del todo, sobre todo en lo físico, porque todavía me tienen restringidos algunos esfuerzos. Pero estoy bien para poder ayudar al equipo”.

Durante su ausencia, el Racing logró sacar adelante su compromiso frente al CD Castellón, un resultado que dejó satisfecho al entrenador, quien siguió el encuentro desde casa.