Carlos Bacca carga contra el arbitraje colombiano: “Sampaio nos dio una lección a todos”

Junior no pudo pasar del empate en casa ante Alianza FC. El encuentro en el estadio Romelio Martínez terminó empatado 1-1 y contó con el esperado regreso de Carlos Bacca, fuera de las canchas alrededor de nueve meses.

El goleador de 39 años ingresó al encuentro a los 79 minutos, en lugar del paraguayo Guillermo Paiva. Fue su primer partido tras haber sufrido una rotura en el tendón de Aquiles en junio del año pasado.

Bacca, en zona mixta posterior al partido, expresó su alegría por su regreso a las canchas. “Volver a sentirme futbolista, volver a jugar y competir, sabes que no es lo mismos estar entrenando que compitiendo, me sentí bien con muchas ganas y con muchos deseos, como si fuera a debutar, espero seguir cogiendo ese ritmo de partido para poder aportar lo mejor de mi”, celebró.

Por otro lado, el delantero de 39 años también manifestó su molestia por la decisión del árbitro de no sancionar un posible penalti para los locales, acción que para él fue similar a la que se presentó en el clásico Nacional Vs. Millonarios por la Copa Sudamericana, ponderando la actuación del brasileño Wilton Sampaio.

“Lo de Celis es un claro penal. Guille toca el balón y le pegan. Ayer vimos un partido de Sudamericana (Nacional 1-3 Millonarios) fue penal y si la pitaron y era Sudamericana y dos equipos colombianos. Tenemos que aprender como se arbitra y se pita en la Sudamericana porque Sampaio nos dio una lección a todos e incluso a los futbolistas”, puntualizó.