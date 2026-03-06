Gracias al GPS de una moto, la Policía recuperó seis vehículos hurtados y capturó a una mujer

La Policía Nacional, a través de los uniformados del CAI Vista Hermosa, capturó a una mujer por el delito de receptación y logró la recuperación de seis motocicletas, luego de que se diera con su paradero gracias al GPS de una moto que había sido hurtada. El procedimiento se realizó en las últimas horas en el barrio Naciones Unidas.

Una vez se realizó la denuncia, los policías llegaron al lugar donde estaba el vehículo con el GPS y observaron la que estaba dentro de un garaje y, al ingresar, hallaron otras cinco motocicletas sin placas que, por sus características, estarían relacionadas con hechos de hurto.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las motocicletas fueron incautadas. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.

Policía logró recuperar un vehículo hurtado gracias al GPS

Un hecho similar a este se reportó también en el barrio San Joaquín, localidad de Ciudad Bolívar, cuando policías lograron la captura de dos hombres luego de que robaran un vehículo que también se logró recuperar porque contaba con el sistema de rastreo GPS.

Según manifestó la víctima, habría solicitado un servicio a través de una aplicación de transporte y, al llegar al punto acordado, fue intimidado con arma de fuego y despojado del vehículo.

A uno de los delincuentes le fue incautada un arma traumática con varios cartuchos. Uno de ellos también presentaba una orden judicial vigente por el delito de hurto agravado.