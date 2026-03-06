La Policía logró recuperar un vehículo hurtado y capturar a los ladrones gracias al GPS

Dos hombres fueron capturados en el barrio San Joaquín, localidad de Ciudad Bolívar, por policías del CAI Lucero, luego de que robaran un vehículo que se logró recuperar gracias a que contaba con el sistema de rastreo GPS.

La Policía fue alertada través de la central de radio. De inmediato, los uniformados iniciaron la búsqueda y logarron llegar hasta donde estaba el vehículo por el GPS.

Según manifestó la víctima, habría solicitado un servicio a través de una aplicación de transporte y, al llegar al punto acordado, fue intimidado con arma de fuego y despojado del vehículo.

A uno de los delincuentes le fue incautada un arma traumática con varios cartuchos. Uno de ellos también presentaba una orden judicial vigente por el delito de hurto agravado.

Posteriormente, los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana a través de la línea de emergencia 123.